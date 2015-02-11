В Минздраве пояснили ситуацию с отказом пациентам в бесплатной помощи

Минздрав РФ опроверг сообщения, опубликованные в ряде СМИ, о том, что принятие поправок в закон «Об обязательном медицинском страховании (ОМС)» повлечет возможность медорганизаций отказывать пациентам в бесплатной помощи, сообщают «Вести:Приморье». О недопустимости такой ситуации заявил помощник министра Алексей Кузнецов.

«Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи <…> закреплена статьей 11 основного отраслевого закона — федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“. Это положение является основополагающим и продолжит действие. <…>. Отказ в оказании медицинской помощи пациентам недопустим», — приводит ТАСС слова Кузнецова.

В конце сентября в Госдуму был внесен проект о внесении изменений в закон «Об ОМС». Документом предлагается передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования полномочия страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными больницами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]