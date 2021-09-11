Физрук из Владивостока обратился к Путину

Учитель физической культуры в одной из владивостокских школ, "учитель года-2017" Валерий Думлер принял участие в Совета при Президенте РФ, состоявшегося в режиме видеоконференции в пятницу, 10 сентября. Главными темами заседания стали итоги выступления российских спортсменов на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх, а также вопросы развития детско-юношеского спорта.

В ходе заседания физруку из Владивостока Валерию Думлеру удалось пообщаться с главой страны. Педагог попросил продолжать работу по строительству пришкольных стадионов, спортивных площадок во дворах, привлекая к этому в том числе и управляющие компании, оснащать школы спортивным инвентарем, включать должность инструктора по спорту при формировании штатного расписания школы, использовать формы нематериального поощрения участников спортивных мероприятий, чаще организовывать встречи детей со знаменитыми спортсменами.

«Есть те, кто с удовольствием приходит в школу, общается с ребятами. Эта работа ведется, но она может быть более интенсивной. Думаю, здесь зона ответственности не только региональных министерств спорта, но и федерального министерства.Также огромное влияние на ребят оказывает личный пример учителя, руководителя. Мне хочется поблагодарить Олега Николаевича Кожемяко, крайне неравнодушного к спорту человека, за активное участие во многих спортивных мероприятиях», – обозначил педагог.

«Хорошо, спасибо. Подумаем», – ответил Президент.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]