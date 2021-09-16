О шлейфе приближающего фронта на два дня рассказал синоптик

16 и 17 сентября через территорию Приморского края будет проходить атмосферный фронт. На карте уже виден шлейф облаков от приближающего фронта, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на синоптика maglipogoda.

Кстати, на карте также указал и предполагаемую траекторию супертайфуна CHANTHU, который никогда не угрожал и не угрожает Приморскому краю.

16 сентября ночью ожидается малооблачная и без осадков погода. Температура воздуха начнет повышаться и составит от +7 °С на севере края и до +18 на юге края.

Днем 16 сентября в Приморье начнет увеличиваться облачность и усилится южный ветер на большей части края. Наиболее сильный южный ветер будет наблюдаться от Владивостока до Ханки, особенно в районе Уссурийска, местами до 20 м/с. Во второй половине дня в западных районах, особенно вдоль границы с Китаем начнется дождь. На побережье и на юге края местами появится туман и низкая облачность, поэтому в этих районах местами возможна морось. К вечеру дождь уже распространится почти на всю западную половину Приморья примерно до Сихотэ-Алина. На востоке края днем 16 сентября еще будет без осадков. Температура воздуха днем от +17 °С до +22 °С.

В ночь с 16 на 17 сентября в Приморье от фронта ожидается основное влияние. На большей части края пройдут небольшие и умеренные дожди. Наибольшее количество осадков ожидается на северо-западе края, а наименьшее или не будет совсем на юго-востоке края. То есть, в Лучегорске, в Дальнереченске и в Лесозаводске пройдет дождь с количеством примерно 10 мм и более, то, например, в Валентине и в Преображении дождя может не быть и вовсе или выпадет пару капель. Ветер в течение ночи будет ослабевать и утру ослабеет вовсе. Температура воздуха +10 °С +19 °С.

Днем 17 сентября фронт начнет медленно покидать Приморский край и поэтому осадки будут прекращаться с запада на восток и ослабевать. При этом ветер совсем ослабеет и местами сменит направление на западное. Во второй половине дня местами возможно образование кучевых облаков и поэтому местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температуре воздуха от +18 °С до +23 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]