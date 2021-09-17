В 43 школах Приморья проведут капитальный ремонт в этом году

Более 20 приморских школ капитально отремонтировали к новому учебному году. Еще столько же – преобразятся до конца года. Средства на проведение всех необходимых работ направили из федерального и краевого бюджетов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как уточнили в министерстве образования Приморского края, в текущем году на капитальный ремонт 43 общеобразовательных организаций из бюджета выделили 215,8 миллиона рублей. В 24 школах работы уже полностью завершены. Освоено 78,8 миллиона рублей. В 19 – ремонт продолжается.

«Работы во всех школах, которые планировалось капитально отремонтировать в текущем году, завершат к 15 декабря», – отметили специалисты.

Кроме того, в этом году за счет средств краевого бюджета проводится капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций. Общий объем финансирования на обозначенные цели составляет почти 75 миллионов рублей. В 20 из 27 детских садов работы уже завершены.

Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, к 2024 года надлежит как минимум вдвое сократить количества зданий школ, требующих капитального ремонта.

«Конечно, у сферы общего образования на Дальнем Востоке есть целый ряд проблем, но особенно хотелось бы отметить материально-техническое состояние зданий школ. Из общего количества зданий школ – 5 470, капитального ремонта требует 20% – 1 092. По этому показателю Дальний Восток опережает среднероссийский показатель в два раза», – заявлял ранее во время рабочей поездки в Биробиджан полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В рамках исполнения поручения Президента от 15 июля текущего года Министерством просвещения Российской Федерации также проводится работа по разработке программы по модернизации школьных систем образования и правил распределения субсидий на эти цели. Программой предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению зданий общеобразовательных организаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]