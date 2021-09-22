В Приморье арестовали более 10 тысяч рыбных консервов, автомобили и оргтехнику предприятия

В межрайонном отделе по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю находится исполнительное производство в отношении юридического лица о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов на сумму свыше 60 миллионов рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю, будучи должным образом уведомленным о возбуждении исполнительного производства, руководство предприятия к исполнению финансовых обязательств не приступило, в связи с чем судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах компании.

В рамках исполнительного производства сотрудником органов принудительного исполнения совершен выход по месту фактического нахождения организации-должника, в ходе которого произведен арест рыбных консервов в количестве 10 138 тысяч банок.

Кроме того, представитель закона установил, что по юридическому адресу предприятия имеется офисная техника и автотранспортные средства, на которые также наложен арест.

В случае неисполнения финансовых обязательств юридическим лицом арестованное имущество, после проведения оценки в установленном законом порядке, будет передано на принудительную реализацию, а вырученные от продажи денежные средства направят на погашение задолженности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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