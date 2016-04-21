В Приморском крае арестован танкер судоходной компании
В Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам Приморского края возбуждено исполнительное производство о взыскании кредиторской задолженности в размере около 7 миллионов рублей с компании, занимающейся морскими перевозками.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю, зная о требованиях исполнительного документа, в добровольном порядке руководство предприятия не исполнило решение суда, в связи с чем судебный пристав-исполнитель применил в отношении юридического лица комплекс мер принудительного характера, в том числе наложил арест на нефтеналивное судно «Триумф», принадлежащее организации.
Если в ближайшее время общество с ограниченной ответственностью не выплатит долг, танкер, после определения его стоимости в установленном порядке, будет передан на реализацию.
Танкер "Триумф" был построен в 1990 году. Владелец - находкинская компания ООО "Триумф".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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