Приморские атлеты выиграли восемь медалей на первенстве мира по пауэрлифтингу в Швеции

Первенство мира по пауэрлифтингу проходит в городе Хальмстад (Швеция) с 23 сентября по 3 октября. Несколько сотен участников со всего мира выявляют сильнейших в дисциплине «классическое троеборье». Приморский край в составе российской сборной представили победители майского первенства России, дальнегорцы Леонид Коваль, Вероника Дьякова, Матвей Попов, а также Светлана Веригина из Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, 26 сентября первыми в борьбу вступили юноши и юниоры. У юношей в весовой категории до 66 килограммов 18-летний воспитанник дальнегорской спортивной школы «Вертикаль» Леонид Коваль в упорной борьбе завоевал «серебро» в приседе и жиме, а также «бронзу» в становой тяге. Он также занял третье место в сумме троеборья. По итогам выступлений Леонид положил в копилку российской команды сразу четыре медали.

Среди юниоров в весовой категории до 53 килограммов Матвей Попов, так же представляющий спортивную школу «Вертикаль», уверено обошел своих соперников во всех видах. Завоевав три золотые медали в приседе, жиме и становой тяге, Матвей получил кубок за первое место в сумме троеборья, став победителем первенства мира. Его вклад в общемедальный зачет сборной России так же составил четыре медали.

Оба спортсмена занимаются под руководством тренера Владимира Лапынина.

Сегодня, 27 сентября, первенство мира по пауэрлифтингу в Хальмстаде продолжится. В борьбу вступят девушки Вероника Дьякова и Светлана Веригина.

Напомним, приморские атлеты стабильно показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Так, в мае этого года сильнейшей женщиной России стала спортсменка из Владивостока, чемпионка Европы, мастер спорта международного класса Ангелина Еловикова. Она выиграла пять золотых медалей и установила три рекорда России на чемпионате страны по классическому троеборью. А в 2019 году воспитанница тренера Владимира Лапынина из спортивной школы «Лотос» Дальнегорска Алина Рассамахина завоевала сразу три золотые и одну серебряную медали на первенстве мира в классическом троеборье.

Отметим, подготовка спортивного резерва и спортсменов высших достижений, представляющих Приморье на всероссийских и международных соревнованиях, – одна из задач регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]