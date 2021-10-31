Еще одно «золото» на первенстве мира по пауэрлифтингу завоевала спортсменка из Приморья

Приморские спортсменки успешно завершили выступления на первенстве мира по пауэрлифтингу в Вильнюсе (Литва). В заключительный день соревнований, 28 октября, были разыграны награды в жиме без экипировки. К двум золотым медалям, завоеванным приморскими спортсменками ранее, 16-летняя Вероника Дьякова из Дальнегорска в упорной борьбе завоевала еще одну, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, в составе сборной команды России выступили две представительницы Приморья, спортсменки спортивной школы «Лотос» Дальнегорска, воспитанницы тренера Сергея Ким – Ольга Торопицина и Вероника Дьякова.

К золотой награде в жиме экипировочном, завоеванной четырьмя днями ранее, Вероника Дьякова добавила еще одну медаль высшей пробы в жиме классическом (без экипировки) и стала двукратной победительницей первенства мира. Спортсменка выступала в весовой категории до 63 килограммов и являлась фавориткой соревнований в своей возрастной группе.

Вероника Дьякова не оставила ни единого шанса конкуренткам: представительнице Украины пришлось довольствоваться серебром, «бронза» досталась спортсменке из Финляндии.

«Наши соперницы были легче по собственному весу, поэтому изначально имели преимущество, так как при равном результате выигрывает более легкая спортсменка. В заключительном третьем подходе соперницы не сумели взять вес 90 килограммов, а Вероника выиграла в заключительной попытке, выжав штангу весом 92,5 килограмма», – поделился тренер спортсменки Дмитрий Ким.

Ольга Торопицина выжала 80 килограммов и, к сожалению, не сумела попасть в число призеров, но принесла в копилку сборной России очки для победы в общекомандном зачете.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]