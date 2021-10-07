Урожайность картофеля в Приморье повысят белорусские сорта

Картофель белорусских сортов дал в Приморье хороший урожай. Предложено расширить зону его использования в регионе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Эти и другие результаты достигнутых ранее договоренностей обсудили участники рабочей группы по сотрудничеству Приморья и Республики Беларусь в четверг, 7 октября. В заседании приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

С 5 по 10 октября в Приморье проходят Дни Республики Беларусь, которые включают фестиваль белорусской продукции, открытие отделения Посольства Белоруссии во Владивостоке, концерты, спортивные и культурно-массовые мероприятия, круглые столы, бизнес-форум и переговоры представителей деловых кругов двух стран. Это масштабное мероприятие предварил целый ряд переговоров и контактов представителей края и республики. Все это, по словам Олега Кожемяко, позволить сблизить Россию и Белоруссию.

«Нам важно шагать в направлении сближения наших государств. Той политики, которую проводят Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. От нас зависит и будущее Союзного государства, и то, как это отразится на экономике. Сейчас наша задача – прибавлять к тем темпам, к которым мы пришли в 2021 году», – подчеркнул он.

Промежуточные итоги взаимодействия и дальнейшие планы обсудили на заседании рабочей группы.

«Наше партнерство сейчас показывает очень хорошие результаты. Несмотря на непростую мировую обстановку, внешние связи с Республикой Беларусь не просто сохранились – совместно нам удалось усилить взаимовыгодное сотрудничество и достичь новых успехов в развитии двусторонних проектов. В прошлом и этом году мы провели конструктивные переговоры с нашими белорусскими коллегами, установили хорошие контакты с предприятиями, договорились о расширении делового взаимодействия в области поставок белорусской техники и продуктов питания в торговые сети края», – заявил Олег Кожемяко.

По словам Губернатора Приморья, активно развивается и внешняя торговля между регионами. На Республику Беларусь в настоящее время приходится половина торговли Приморья со странами СНГ. По итогам 2020 года торговый оборот между Приморским краем и Республикой Беларусь увеличился почти на 10% к уровню 2019 года и составил более 26 миллионов долларов. За семь месяцев 2021 года торговый оборот, с учетом непрямых поставок от дилеров белорусских предприятий, уже превысил 30 миллионов долларов. Закупки только продовольственных товаров из республики приморскими торговыми сетями увеличились в семь раз за этот год и составили 715 миллионов рублей.

«Мы видим динамику в этом отношении, продукция союзного государства пользуется хорошим спросом среди приморцев. Поэтому бизнес региона выражает желание получить от белорусских товаропроизводителей не только качественную продукцию, но и выгодные условия работы, включая лизинг, льготное финансирование по технике и оборудованию, прямые поставки», – добавил Олег Кожемяко.

Глава Приморья также обозначил ряд перспективных, на его взгляд, отраслей для взаимодействия, по которым стороны уже сейчас проводят совместную работу.

«Есть конкретные договоренности и уже первые результаты. Прежде всего, это сотрудничество в области поставок техники, модернизации технического парка предприятий и организаций края, поставки лифтового оборудования. Наличие в Приморье дилеров семи машиностроительных компаний из Республики Беларусь позволяет эффективно взаимодействовать с белорусскими производителями и быстро решать вопросы по закупке техники и комплектующих», – отметил он.

Справочно: За 9 месяцев 2021 года в Приморье приобретено 112 единиц дорожной, коммунальной, лесной и сельскохозяйственной техники белорусского производства на сумму 263 миллиона рублей.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц подтвердил, что за несколько лет плодотворной работы Приморский край и регион Республики Беларусь смогли приступить к реализации взаимовыгодных инициатив, которые уже приносят свои плоды.

«За короткий путь нашего сотрудничества мы достигли значимых показателей. Статистика доказывает, что это движение положительное в обе стороны. И это только начало нашего пути, у нас большой потенциал возможностей, в том числе в поставке продуктов, интерес к которым проявляем и мы, и вы», – отметил он.

Во время заседания подчеркнуто, что значительные результаты достигнуты в области сельского хозяйства: заключены договоры о научном сотрудничестве по обмену селекционным материалом плодовых, ягодных культур, картофеля. Проводятся обучение и обмен специалистами. По словам министра сельского хозяйства Приморского края Андрея Бронца, сегодня четыре аграрных учреждения Белоруссии взаимодействуют с Приморьем, ведется плановая работа по внедрению технологий и сортов.

«В этом году мы уже провели 14 агроэкологических испытаний по сортам картофеля. Отличные показатели по урожаю продемонстрировали три сорта. Предлагаем провести по ним ускоренное расширение зоны в Приморье», – отметил глава ведомства.

Олег Кожемяко поручил руководителям органов исполнительной власти края мобилизовать все ресурсы для исполнения достигнутых сторонами договоренностей и усилить взаимодействие с белорусскими партнерами.

«Необходимо ускорить создание Единого центра по демонстрации, продаже и обслуживанию белорусской техники, рассмотреть возможность создания центра по переоснащению сельхозтехники на гусеничный ход, проработать возможность обновления электрического пассажирского транспорта и другие вопросы», – подытожил губернатор Приморья.

Сразу после завершения заседания совместной группы стартовал бизнес-форум Приморского края и Республики Беларусь на площадке Правительства региона. Крупные предприниматели двух территорий обсудят проекты для совместной реализации, обменяются опытом, проведут переговоры в формате B2B.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]