Приморцы выбирают лучшего участкового уполномоченного полиции

В Приморье стартовал региональный этап конкурса «Народный участковый – 2021».

Ранее жители края приняли участие в онлайн голосовании, по результатам которого определены 24 лучших представителя службы участковых уполномоченных полиции из территориальных органов внутренних дел на городском/районном уровне.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в ходе второго этапа, который проходит с 7 по 16 октября, жителям Приморского края предстоит определить одного победителя – лучшего участкового уполномоченного полиции Приморья 2021 года. Голосование, в котором могут принять участие все желающие, проводится в режиме онлайн.

Победитель народного голосования пройдет в третий (федеральный) тур, в котором за звание народного участкового будут состязаться представители всех регионов России.

О подробностях акции, правилах проведения конкурса можно узнать на сайте Управления МВД России по Приморскому краю, перейдя по ссылке: https://25.мвд.рф/contest/folk-district-2021-2.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]