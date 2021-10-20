«Крышевого» от МВД отправили в колонию-поселение в Приморье

Бывшее должностное лицо УМВД России по Приморскому краю осуждено приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Золотой мост".

Как уточнили в пресс-службе Приморского краевого суда, в период с 2014 по 2018 гг. осуждённый, являясь должностным лицом и используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, создавал условия для извлечения своим знакомым К. и иными лицами незаконного дохода путем проведения нелегальных азартных игр в игорных точках на территории г. Владивостока.

Так, осуждённый на систематической основе предоставлял К. служебную информацию о проверочных мероприятиях, планируемых правоохранительными органами, в целях недопущения выявления незаконной игорной деятельности К.

При содействии осуждённого, К. и иным лицам, причастным к незаконной игорной деятельности, удавалось вести её более 4 лет, извлечь незаконный доход в сумме не менее 1 071 222 рублей 57 копеек, а также беспрепятственно открывать новые игорные точки в разных районах г. Владивостока.

Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока виновному назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.

Апелляционным постановлением Приморского краевого суда приговор изменен со смягчением размера назначенного наказания до 1 года 08 месяцев.

Напомним, что разоблачили полицейского «крышевого» сотрудники приморского УФСБ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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