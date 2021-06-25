Несколько лет полицейский «крышевал» казино и проводил там досуг

Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника краевого подразделения полиции, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей за использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Как установлено в судебном заседании, в период с 2014 по 2018 годы фигурант, используя служебное положение, оказывал покровительство организованной группе лиц, создавших сеть незаконных игорных заведений в краевом центре, позволяя им таким образом извлекать от указанной деятельности доход в крупном размере.

Не принимая реальных мер к пресечению незаконной деятельности, злоумышленник на безвозмездной основе проводил в покровительствуемых им заведениях свой досуг, а также, используя свое влияние, устроил на работу в игорное заведение администратора.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием отбытия наказания в колонии-поселении, с лишением права 2 года занимать должности в правоохранительных органах.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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