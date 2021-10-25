Грунтовые дороги Владивостока приводят в порядок

Грунтовые дороги на островных территориях и материковой части города грейдируют и отсыпают, а для отвода воды нарезают кюветы, прочищают перепускные трубы и лотки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, на минувшей неделе силами муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» во Владивостоке приводили в порядок дороги на улицах Ореховой, Самарской, Суворовской, Аэродромной, 3-й Пригородной, Семирадского, Энгельса, Клубной, Зелёной, а также в Экипажном, Подножье, Воеводе, Шигино и Рынде на острове Русский.

«С начала года в городе уже отгрейдировано более 2,5 миллионов квадратных метров дорог. Сейчас готовимся к зимнему периоду и там, где это необходимо, дополнительно отсыпаем и грейдируем дорожное полотно, нарезаем кюветы», – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Специалисты добавляют, что для отсыпки дорог городская служба применяет как щебёночно-песчаную смесь, так и асфальтовую крошку.

Работы продолжаются в разных районах Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]