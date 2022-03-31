Во Владивостоке ремонтируют грунтовые дороги и пешеходные зоны

В дальневосточной столице приводят в порядок грунтовые дороги и пешеходные зоны. Работы выполняет муниципальное предприятие «Содержание городских территорий», - сообщает "Вести: Приморье".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, грунтовые дороги отсыпают, грейдируют и нарезают кюветы для отвода воды.

Ремонт дорог ведется во всех районах города, включая посёлок Береговое и островные территории. Накануне работы по приведению в порядок грунтовых дорог проводили на Майора Филипова, в посёлке Шигино и в районе мыса Кунгасный. В планах на эту неделю привести в порядок дороги на улицах - Порт-Артурской, Пшеницына, 3-й Южной, Выселковой, а также на Русском острове - в районах Рынды, Подножья, улицы Кронштадтской и других.

Для работы на островах Попова и Рейнеке планируется привлечь дополнительные силы. Сейчас ведётся поиск подрядных организаций.

Также в городе идет текущий ремонт пешеходных зон. Дорожные бригады меняют повреждённую брусчатку и перекладывают её там, где образовались неровности.

«Предварительно производим демонтаж брусчатки и меняем старое основание, после чего на новую подушку укладываем тротуарную плитку», – прокомментировали специалисты «Содержание городских территорий».

Сегодня работы ведутся в центральной части города на улицах - Семёновской и Пограничной. На днях ремонтировали тротуары на Батарейной, Уборевича и Суханова. В мэрии заверили, что эти работы планируется завершить в ближайшие дни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]