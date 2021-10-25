В Приморье выбрали площадку под строительство ПЭТ-центра для диагностики онкобольных

В Приморье определили площадку под строительство центра, в котором будут проводить обследования методом позитронно-эмиссионной томографии. Это современный и эффективный способ диагностики онкологических заболеваний, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Строительство ПЭТ-центра развернется на территории рядом с краевым онкологическим диспансером, находящимся по адресу: Владивосток, улица Русская, 57а. Как уточнили в краевом министерстве здравоохранения, в бюджете Приморья предусмотрено 130 миллионов рублей на приобретение ПЭТ-сканера и еще 20 миллионов – на подготовку помещений. Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал следующего года.

Кроме того, на территории медучреждения расположится циклотронно-радиохимический комплекс, позволяющий производить на месте четыре основных изотопа – они необходимы для проведения диагностики онкологических заболеваний при помощи ПЭТ-сканера. В настоящее время радиофармпрепараты привозят во Владивосток из Хабаровска. Это вызывает дополнительные сложности из-за особых требований к доставке и хранению, а также ожидания сроков, которые необходимы на доставку. Ведь часто при лечение больных раком дорог каждый день, а время растягивается на недели.

Потребность в ПЭТ-диагностике в Приморье очень высока. В крае ежегодно проводят около 4-4,5 тысяч исследований.

«В настоящее время жители края проходят ПЭТ-диагностику на основе изотопов, которые доставляются во Владивосток из Хабаровска. Срок жизнедеятельности радиофармпрепаратов составляет несколько часов, поэтому важно, чтобы рядом с онкодиспансером был циклотрон по их производству. Такое строительство предполагается за счет инвестиционных средств», – подчеркнула заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Она также подчеркнула, что новое оборудование позволит сократить время ожидания процедуры. При этом приморцы смогут пройти ее по полису ОМС по направлению от врача.

«Это была длительная работа. Около двух лет мы выбирали место установки циклотрона, ПЭТ-оборудования. В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения РФ о том, что все должно быть в едином комплексе, принято решение разместить циклотрон рядом с онкологическим диспансером. Есть соответствующая площадка с инженерными коммуникациями. А самое главное – в наличии все необходимые специалисты», – сообщил губернатор края Олег Кожемяко по итогам рабочей встречи с руководством АО «Русатом Хэлскеа».

Глава региона также отметил, что в будущем планируется возвести хирургический корпус, чтобы Приморский краевой онкодиспансер соответствовал всем требованиям.

«Установим непосредственно циклотрон для производства компонентов, диагностики, и будут работать два ПЭТ-центра. Мы уже предусмотрели финансирование. Партнером выступает “Росатом”. В течение двух-трех лет мы должны реализовать этот проект. Кроме того, планируется заниматься хирургическим корпусом. И тогда около 6 тысяч онкобольных будут получать качественную диагностику и качественное лечение», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Отметим, особое место профилактике и лечению онкологических заболеваний отводится в национальном проекте «Здравоохранение», утвержденном Президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]