Обыски в шкотовской больнице: главврач уволен за торговлю прививочными сертификатами

Главврач уволен, проверки продолжаются. Факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации лицам, фактически не получившим прививку, установлен в Шкотовской центральной районной больнице. Что грозит продавцам, будут ли отвечать покупатели фальшивок, и чем может обернуться отсутствие вакцины?

Оперативная съемка: обыски в шкотовской больнице. Поддельные сертификаты от COVID-19 — причина визита правоохранительных органов. И неожиданная проверка даёт результаты.

Ирина Сырова, начальник Отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Приморскому краю: «У должностных лиц центральной районной больницы изъяты документы, свидетельства о фиктивном проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции 30 граждан. Проверка деятельности должностных лиц медицинского учреждения продолжается».

Главному врачу Шкотовской центральной районной больницы уже подписано заявление об увольнении, сообщают в правительстве края.

Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края: «Если кто-то хочет подзаработать на сертификатах, он должен знать, что это вскроется и придётся отвечать по закону».

Дельцы липовых документов стали активней после 11 октября. В этот день в Приморье введена обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан. Предложения подделать сертификат есть как на просторах интернета, так и на остановках общественного транспорта. На этой — от незаконной рекламы остались обрывки, но своё дело объявление сделало.

- Появились где-то недели две-три назад. Я на работу езжу, я видела. Мы звонили по этому телефону, там нам такие цены сказали. 13 тысяч.

- Я на прошлой неделе его даже сфотографировала, чтобы показать друзьям. Очень плохо отношусь. Я сама долго тянула с вакцинацией, но сейчас вакцинировалась.

Юристов беспечность приморцев тревожит, ведь уголовную ответственность будет нести не только продавец, но и покупатель сертификата.

Галина Антонец, адвокат, медиа-юрист: «Те, кто продаёт сертификаты, т. е. их подделывает может получить до двух лет лишения свободы, те, кто использует — до одного. А ещё, если будет установлено, что человек, который использовал поддельный сертификат, заболел и заразил кого-то, то это будет другой состав. Люди не понимают, что это очень серьёзно, это не просто заплатил денежки, купил бумажку».

Тем временем в социальных сетях приморцы уже публикуют печальные истории о лжепривитых.

- Умер знакомый от ковида. Сейчас. Жена его позвонила. Ещё недели три назад рассказывал как легко и без уколов решил проблему с сертификатом. За неделю сгорел.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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