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В Шкотовскую медицину пришли теле-коммуникации. Видеорепортаж Евгении Егошиной.

Мечты целого поколения осуществляются буквально на глазах сельских медиков. В Шкотовский район пришли теле-коммуникации. И теперь врачи районной больницы, с помощью экрана и беспроводной связи, могут не только консультироваться с коллегами в любой точке мира, но и моментально отправлять им результаты обследования. 

Елена Лаврова, старшая медсестра Шкотовской районной поликлиники при ЦРБ:  - «Это теле-экг, которые может передавать кардиограмму по интернету врачу-кардиологу. И ф-р всегда может созвониться и проконсультироваться по поводу больного. Наше поколение даже не мечтало об этом».

Не думали, что даже регистратуры 11-ти подведомственных Центральной Шкотовской больнице медицинских пунктов можно объединить с помощью телекоммуникаций. Стоит только главному врачу включить видео-систему.

Михаил Молдованов,  главный врач Шкотовской ЦРБ, к.м.н.: - «И это позволяет смотреть где у нас на сегодняшний день количество людей, в какое время. У нас создана многокомпонентная схема приёма врача, в какое время востребован специалист»

Современные системы позволяют контролировать потоки пациентов, грамотно распределять их на врачебный прием. И обходить возможные конфликты, если вдруг  приходится задержаться в поликлинИческом коридоре.

Людмила Сенникова, администратор Шкотовской ЦРБ: - «Электронная запись, мы пациента отслеживаем, записывает ко всем, проблем нет»

Михаил Молдованов. гл.врач Шкотовской ЦРБ, к.м.н.: «Мы долго добивались этого единого пространства Шкотовского района, и сейчас врачи могут воспользоваться всем ресурсом Шкотовской ЦРБ, который на сегодняшний день есть».

В систему телекоммуникация районной больницы и всех медицинских амбулаторий и поликлиник Шкотовского района входит и наблюдение за сотрудниками. Но это не какой-нибудь «большой брат», отслеживающий время выхода на работу, это способ избежать досадных недоразумений. Как говорят здесь, чтобы доктора спокойно работали.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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