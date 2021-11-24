Король фильмов для взрослых решил сделать "звездой" девушку из Владивостока

Режиссер фильмов для взрослых Пьер Вудман рассказал в своем твиттере, что в Венгрию для участия в съемках приехала девушка из России. Он уточнил, что она прибыла прямо из Владивостока.

«Ей всего 18 лет, ее зовут БУНТАРКА, и она только что приехала в город прямо из Владивостока! После почти двухдневного путешествия она теперь наслаждается отдыхом со мной в хорошем суши-ресторане!» — написал Вудман.

Других подробностей режиссер не привел. Однако, судя по фото из твиттера, приехав в Будапешт, девушка радикально изменила свой образ, превратившись из шатенки в блондинку.

Как пишет издание prim.news, Будапешт, куда приехала Бунтарка (это творческий псевдоним девушки), считается европейской столицей порно. Кроме того, во вторник стало известно, что Россия и Венгрия на взаимной основе признали сертификаты о вакцинации от коронавируса друг друга.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]