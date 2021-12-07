Туристско-информационный центр Приморья признан лучшим в России

Туристско-информационный центр Приморского края получил гран-при в конкурсе Russia Event Awards в номинации «Лучший ТИЦ – организатор турсобытий». Финал мероприятий прошел в Ульяновске 3 декабря. Приморский центр организовал десятки событий за прошедший год, был и соорганизатором, и информационным партнером, играя важную роль в популяризации региона.

Кроме Приморья в номинации участвовали Свердловская область, Нижегородская область и Республика Башкортостан. Несмотря на сильных конкурентов, гран-при досталось Туристско-информационному центру Приморского края, который работает под брендом Visit Primorye.

«Нам очень приятно получить гран-при в данной номинации. Организация мероприятий – одна из важных составляющих работы Туристско-информационного центра. Мы защищались с очень сильными турцентрами, у которых есть чему поучиться. Но все же высшая награда у нас – это результат слаженной работы и того, как мы смогли работать в новой реальности», – рассказали в ТИЦ Приморья.

Руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур отметил, что в этом году центр проводил не один десяток мероприятий, среди которых Тихоокеанский туристский форум, гастрономические фестивали и марафоны бесплатных экскурсий.

«Для нас важно не только самостоятельно проводить мероприятия, но и вовлекать в эту работу бизнес-сообщество. Вместе мы делаем огромную работу, собирая широкую аудиторию. События – это то, ради чего можно снова и снова возвращаться в регион. И каждый год мы находим новые идеи, не упускаем возможности порадовать интересными мероприятиями гостей и жителей Приморского края», – прокомментировала победу директор Туристско-информационного центра Приморья Ольга Гуревич.

Кроме Гран-при в конкурсе Russia Event Awards Приморский край получил еще одну награду. Экскурсионный фестиваль «Дорогами Арсеньева», который проходил в сентябре для детей из разных муниципалитетов, получил третье место в конкурсе.

«Мы много работаем с детьми, проводим мероприятия не только развлекательного, но и образовательного характера. В преддверии юбилея известного исследователя и писателя Владимира Арсеньева мы провели масштабное событие для детей. В первый раз на территории Приморья мы взаимодействовали с детскими коллективами из разных районов и городских округов, знакомя их с историей родного края», – добавила Ольга Гуревич.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]