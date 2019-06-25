Приморье вошло в ТОП-15 регионов с привлекательными турмаршрутами

Опубликован рейтинг регионов по итогам проведения Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в 2019 году. Приморский край вновь показал положительную динамику и улучшил свои позиции в рейтинге на девять ступеней.

Как рассказали в краевом департаменте туризма, всего в этом году для участия в премии было заявлено 476 проектов из 50 регионов России.

Туристические маршруты из Приморского края заняли призовые места сразу в трех номинациях. Гран-При в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» выиграла авторская группа проекта «Голос внутри» с иммерсивной прогулкой «Тени Миллионки».

Первое место в номинации «Лучший военно-исторический маршрут» получил «Туристско-информационный центр Приморского края», который представил военно-патриотический маршрут «Дальневосточные рубежи: У Тихого Океана». Третье место в номинации «Лучшая идея маршрута» – также у Туристско-информационного центра Приморского края, представившего экскурсию «Владивосток в кадре: по следам кино и видео съемок».

Приморский край вновь показал положительную динамику и улучшил свои позиции в рейтинге регионов-участников премии. Так, в этом году Приморье поднялось на 13-е место, улучшив свой результат на девять позиций по сравнению с 2018 годом. Отметим, что в 2017 году Приморье находилось на 49-м месте среди 67 субъектов, принимающих участие в конкурсном отборе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]