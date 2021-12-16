В Приморье превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ

Территориальное управление Роспотребнадзора отмечает сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Приморье. Специалисты призывают жителей края прививаться, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации ведомства, за прошлую неделю заболеваемость ОРВИ в Приморье регистрировалась выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 53,6%. Рост по сравнению с прошлой неделей составил 9,2%.

«Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов – парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы и другие. Таких – 86,3% от числа положительных результатов исследований», – отметили специалисты территориального управления Роспотребнадзора.

В настоящее время в Приморье продолжается вакцинация против гриппа. Привиты уже более 725 тысяч жителей края, в том числе более 190 тысяч детей. Вакцинироваться от гриппа граждане могут в медицинской организации по месту жительства. Также иммунизация проводится в детских садах, школах, на предприятиях – для этого туда выезжают бригады.

Специалисты отмечают, что ОРВИ – самая распространенная группа инфекционных болезней с широким спектром инфекционных агентов. Болезнь может протекать как в легкой форме, так и в тяжелой, вплоть до смертельных исходов.

«Вакцинация от гриппа необходима, поскольку при гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания. Кроме этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений: пневмония, бронхит, отит, синусит, ринит, трахеит, миокардит, перикардит, менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты», – обозначили в ведомстве.

Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание.

Соблюдайте следующие рекомендации:

– ведите здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность);

– откажитесь от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем);

– регулярное употребляйте продукты, содержащие большое количество витаминов и минералов, способствующих укреплению защитных сил организма;

– употребляйте витамины;

– одевайтесь по погоде, избегайте переохлаждения и перегревания;

– при посещении общественных мест, контакте с гражданами используйте медицинскую маску, перчатки, соблюдайте социальную дистанцию 1,5-2 метра;

– избегайте контактов с лицами, имеющими признаки заболевания;

– сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;

– регулярно и тщательно мойте руки с мылом, обрабатывайте их кожным антисептиком;

– осуществляйте влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении;

– при первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]