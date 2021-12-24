Олег Кожемяко передал новые школьные автобусы муниципалитетам

Еще 41 школьный автобус приобрели для городов и районов Приморья. Документы на транспорт представителям территорий в торжественной обстановке вручил губернатор края Олег Кожемяко в пятницу, 24 декабря.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, новые автобусы ПАЗ – 30 машин вместимостью до 24 человек и 11 автобусов вместимостью до 31 пассажира – закупил и передал регионам Минпромторг России по поручению Президента РФ Владимира Путина. На эти цели из федерального бюджета Приморскому краю было направлено почти 130 миллионов рублей. ПАЗы отличаются надежностью сборки и оборудованы навигационной системой ГЛОНАСС.

Автобусы получат школы и коррекционные школы-интернаты в 19 муниципальных образованиях.

Олег Кожемяко назвал новые автобусы хорошим подарком краю перед Новым годом, подчеркнув, что Приморье ежегодно участвует в программе обновления школьного автотранспорта.

«Это техника, которая позволит детям с комфортом доезжать до учебных заведений. И мы стараемся сделать так, чтобы в приморских муниципалитетах автобусы менялись как можно чаще. Край продолжит данную программу», – заявил губернатор.

Отметим, в Приморье организованный подвоз обучающихся осуществляется в 33 муниципалитетах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]