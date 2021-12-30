В Приморье помогли получить российское гражданство переселенцам из Бразилии

«В Приморском крае в подразделение по вопросам миграции отдела МВД России по Пограничному району с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации обратились члены семьи переселенца - старовера Калугина Абрана: жена Татиана и дочь Трифена.

Сотрудники полиции рассмотрели обращение заявителей, оказали им всестороннюю консультационную помощь и в установленные законодательством сроки приняли решение о приеме соотечественников в российское гражданство,» - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

В столице Дальнего Востока в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю состялась церемония принесения старообрядцами Присяги. На фоне государственных символов Российской Федерации они поклялись соблюдать Конституцию и законодательство страны, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, быть верными России, уважать её культуру, историю и традиции.

Сотрудники полиции поздравили семью Калугиных с таким важным событием и пожелали успехов в дальнейшей жизни в Приморье.

«Семья переехала в Пограничный район из Бразилии в рамках участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Всего с начала 2021 года в рамках Государственной программы в Приморский край преимущественно из стран Латинской Америки (Бразилия, Боливия, Уругвай), а также из США переселились 8 семей соотечественников-старообрядцев (23 человека), которые компактно разместились на территориях Дальнереченского, Пограничного и Кавалеровского муниципальных районов,» – добавила Ирина Сырова.

Напомним, что первые староверы (6 взрослых и 4 детей) прибыли в Приморский край из Латинской Америки в 2009 году. Чтобы приехать в Россию, семьи старообрядцев из Бразилии, Боливии, Уругвая и США продавали свои фермы и технику. Сначала присматривались к Карелии, но все же выбрали Приморье - родину предков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]