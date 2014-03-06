«Сверхтолерантное» европейское воспитание приводит  русских немцев на ДВ





В Генеральном консульстве России в Бонне (ФРГ) эксперты обсудили ход реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, — передают «Вести: Приморье» по данным АРЧК.

Участниками встречи стали представители МИД РФ, МВД РФ, представители российских регионов, проживающие в Германии соотечественники. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке представлял руководитель по взаимодействию с органами власти Иван Ефимов.

По мнению экспертов, содействие добровольному переселению соотечественников в Россию остается приоритетным направлением российской миграционной политики.

В Германии интерес к возможности переселения на историческую родину становится все более заметен в среде выходцев из стран, ранее составлявших территорию советского государства. За время действия Госпрограммы из ФРГ в Россию переселились 951 человек, в том числе в регионы Дальнего Востока.

Например, в этом году соотечественников приняли Хабаровский и Приморский края. По информации, прозвучавшей в выступлении генерального консула России в Бонне Владимира Седых, интерес к переселению именно в регионы Дальнего Востока повышается. Эту тенденцию отметили и другие участники круглого стола, в частности, представители МИД и МВД России. Они также напомнили, что все 11 регионов ДФО с января 2020 будут участвовать в программе в качестве территорий приоритетного вселения.

По данным Общегерманского координационного совета российских соотечественников, чаще других переселяются в Россию многодетные семьи, основным мотивом для этого является неудовлетворенность образованием. Среди других мотивов, побуждающих людей возвращаться, – неоправдавшиеся ожидания от жизни в Германии; невозможность трудоустроиться по специальности; проблемы с реализацией потребности в духовной идентификацией – это особенно актуально для религиозных семей; а также желание «защитить детей от сверхтолерантного подхода в воспитании». Эти данные привел своем выступлении заведующий консульским отделом Посольства России в ФРГ Константин Нефедов.

«Агентство по развитию человеческого капитала на протяжении всей работы программы оказывает методическую и информационную помощь соотечественникам. Мы имеем опыт успешной работы с ответственными структурами по ситуациям переселения соотечественников, в том числе нестандартным. Заинтересованность присутствовавших на мероприятии соотечественников была очевидной. Агентство готово сотрудничать с представителями общественных организаций, объединяющих соотечественников», – прокомментировал Иван Ефимов. На полях мероприятия по просьбе присутствующих соотечественников он провел консультации и дал разъяснения по вопросам участия в Госпрограмме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]