10 уголовных дел возбудили в Приморье по инициативе уполномоченного по правам человека

С принятием в 2020 году федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» компетенция региональных омбудсменов по защите и восстановлению прав и свобод человека и гражданина была расширена. О своей деятельности в уходящем году рассказал уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников.

Как сообщает "Вести: Приморье со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в частности, им предоставили возможность судебного обжалования решений государственных и муниципальных органов, обращения в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел и дел об административных правонарушениях.

«В этом году по нашей инициативе было предъявлено шесть административных исков в интересах граждан, из которых два исполнены добровольно органами местного самоуправления. Например, смогли ускорить переселение жительницы Партизанска из аварийного дома, гражданке администрацией города была предоставлена квартира», – отметил Юрий Мельников.

Также по инициативе приморского омбудсмена по результатам рассмотрения обращений граждан правоохранительные органы возбудили 10 уголовных дел.

«В частности, помогли одной жительнице восстановить утерянные в полиции материалы. По моему ходатайству проведена дополнительная проверка и возбуждено уголовное дело по факту обращения заявительницы», – сообщил уполномоченный по правам человека в Приморском крае.

Еще одна форма реализации предоставленных федеральным законом полномочий региональному омбудсмену – совместный прием граждан уполномоченным и главой субъекта. В августе этого года впервые в истории уполномоченный по правам человека и Губернатор Приморья Олег Кожемяко провели совместный выездной прием граждан в Спасске-Дальнем.

«Были рассмотрены важные вопросы, которые волновали местных жителей. Спассчане обратились с просьбой отремонтировать дорожное покрытие одной из центральных улиц, провести реконструкцию спортивного стадиона педагогического колледжа, организовать освещение на прилегающей к средней школе территории, а также отреставрировать культурные объекты. К настоящему времени все озвученные на приеме вопросы решены либо находятся в стадии разрешения. Продолжаю взаимодействовать с заявителями», – подчеркнул Юрий Мельников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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