Первый ребенок 2022 года в Приморье родился в перинатальном центре

Первым приморцем, родившимся в наступившем 2022 году, стал мальчик. Малыш – второй ребенок в семье из поселка Сибирцево Черниговского района, сообзает "Вести:Приморье" со ссылкой на данные правительства региона.

Ребенок появился на свет в первые часы наступившего нового года в Приморском краевом перинатальном центре.

«Мальчик весом 3 200 граммов и ростом 50 сантиметров родился 1 января в 01.45. Мама и малыш чувствуют себя хорошо», – сообщили в роддоме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]