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Первый ребенок 2022 года в Приморье родился в перинатальном центре

Первый ребенок 2022 года в Приморье родился в перинатальном центре

Источник фото: pixabay.com

Первым приморцем, родившимся в наступившем 2022 году, стал мальчик. Малыш – второй ребенок в семье из поселка Сибирцево Черниговского района, сообзает "Вести:Приморье" со ссылкой на данные правительства региона. 

Ребенок появился на свет в первые часы наступившего нового года в Приморском краевом перинатальном центре.

«Мальчик весом 3 200 граммов и ростом 50 сантиметров родился 1 января в 01.45. Мама и малыш чувствуют себя хорошо», – сообщили в роддоме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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