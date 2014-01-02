Девочка родилась первой в новом году в Приморье
Всего четыре малыша появились на свет в Приморском крае в первые часы наступившего нового года.
Как сообщили в пресс-службе администрации края, самым первым ребенком, родившимся в Приморье 1 января 2020 года, стала девочка. Малышка весом 3240 граммов и ростом 52 сантиметра появилась на свет в родильном доме Находки в 4.45. У нее уже есть старшие брат и сестра.
Вторым малышом-2020 стал мальчик из Уссурийска. Вес новорожденного – 3420 граммов, рост – 53 сантиметра. Как отметили в роддоме Уссурийска, он – второй ребенок у 33-летней мамы.
В 8.25 в краевом Перинатальном центре появилась на свет самая крупная из «новогодних» новорожденных – Анастасия, весом 4300 граммов, ростом 55 сантиметров. Маленькая Настя – также второй ребенок в семье.
«И мама, и малышка чувствуют себя хорошо», – отметили в Перинатальном центре.
Еще один малыш, весом 3390 граммов и ростом 53 сантиметра, появился на свет путем операции кесарева сечения в родильном доме №3 Владивостока.
«У 24-летней мамы Дарьи это первый ребенок», – сообщили в роддоме.
Врачи поздравляют всех новорожденных и их родителей, желают им счастья и здоровья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
01.01.2019 10 малышей родились в Приморье в новогоднюю ночь
-
01.01.2017 Первенцем 2017 года в Приморье стал мальчик
-
01.01.2016 Восемь малышей родилось в Приморье в первые часы нового 2016 года
-
02.07.2015 Первым малышом, рожденным в День города, во Владивостоке стал мальчик
-
30.04.2014 В Приморье родился ребенок-богатырь
-
02.01.2014 Во Владивостоке первой в новом году родилась девочка
Добавить комментарий