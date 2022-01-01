В Приморье заметно потеплеет и пройдет снег

К концу первого дня нового года в Приморье заметно потеплело. Северный ветер сменил направление и сейчас легкие порывы дуют с восточной и юго-восточной стороны, что сделало пребывание на улице более комфортным, сообщает "Вести: Приморье".

Если в 23:00 31 декабря во Владивостоке было -22 градуса, то в 23:00 1 января градусники показывают -13. Температура воздуха в ночь на 2 января будет на 5-10 градусов выше чем предыдуших суток, в во второй день года в первой половине дня местами возможны небольшие осадки, которые добавять новогоднего настроения. Незначительный снег возможен и во Владивостоке, при этом воскресный день, будет умеренно морозным. В новогоние прездники погода в Приморье будет чередоваться волнами тепла и холода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]