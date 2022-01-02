Во Владивосток вернулись краснокнижные орланы

Приморские рыбаки зафиксировали первых в этом году краснокнижных орланов, которые прилетели на зимовку в Приморье, сообщает "Вести: Приморье". Птиц с белым оперением на хвосте заметили накануне в районе Тавричанки.

Эти птицы зимой во Владивостоке - нередкие гости. На юг Приморья птицы прилетают с Курил, Камчатки, Магадана. В этих местах их привлекает мягкий климат и незамерзающие акватории.

Фотоснимки белоплечих и белохвостых крылатых красавцев каждую зиму заполоняют страницы интернет-изданий и социальных сетей уже не только владивостокской пропиской. Об этом уже во всем мире знают. Любой горожанин может и свой вклад внести в дело бережного отношения к природе и ее обитателям. Во Владивостоке орланы гостят, как правило, до второй декады марта.

Видео: @ulov25

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]