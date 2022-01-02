Новости Видео Интересно

Во Владивосток вернулись краснокнижные орланы

Во Владивосток вернулись краснокнижные орланы

Приморские рыбаки зафиксировали первых в этом году краснокнижных орланов, которые прилетели на зимовку в Приморье, сообщает "Вести: Приморье". Птиц с белым оперением на хвосте заметили накануне в районе Тавричанки. 

Эти птицы зимой во Владивостоке - нередкие гости. На юг Приморья птицы прилетают с Курил, Камчатки, Магадана. В этих местах их привлекает мягкий климат и незамерзающие акватории. 

Фотоснимки белоплечих и белохвостых крылатых красавцев каждую зиму заполоняют страницы интернет-изданий и социальных сетей уже не только владивостокской пропиской. Об этом уже во всем мире знают. Любой горожанин может и свой вклад внести в дело бережного отношения к природе и ее обитателям. Во Владивостоке орланы гостят, как правило, до второй декады марта.

Видео: @ulov25

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Загрузка...

Ранее по теме