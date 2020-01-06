Величественные орланы вернулись! Краснокнижные птицы - белоплечие и белохвостые ежегодно прилетают к нам на зимовку с северных Курил, Камчатки и Колымы. Во Владивостоке свои "штаб-квартиры" они устраивают в районе рыбзавода на Второй Речке, в бухте Патрокл, на острове Русском и непосредственно в центре города - в сквере над бухтой Золотой Рог.

Владивосток и орланы каждую зиму встречаются. Самое козырное место для взаимного общения - в центре города. Интересная деталь - наблюдать за горожанами краснокнижные птицы предпочитают вместе со своим бронзовым коллегой - его величество двуглавый орел с вершины памятника Невельскому им компанию составляет.

- Хорошая модель для съемки?! Вредная, наглая, какая?!

Сергей Тимофеев, фотограф-натуралист: «Очень интересная, Оля не даст соврать. Вот еще белоплечий. Они более спортивные и вообще красавцы. Выглядят они шикарно».

Кстати, орланы внесли свою, крылатую лепту в продвижение Владивостока среди туристов. Ольгу Васик они еще несколько лет назад в свою стаю приняли и не прогадали. Всемирно известный журнал National Geographic ее статью с фотографиями прошлой весной напечатал. Но с недавних пор у белоплечих и белохвостых в центре приморской столицы появились соперники. На завтрак под мостом ластоногие швартуются.

- Я смотрю, что у орланов появились конкуренты.

Ольга Васик, орнитолог, фотограф-натуралист ДВО РАН: «Да, нерпы уже второй год шутят, забирают у орланов угощение. Причем в прошлом году ребятам не удавалось вообще орланов накормить, все забирали нерпы.

- Это у них такая природная наглость или что?!

- Похоже, что да.

- А что их вообще в Золотой Рог занесло, не самое чистое место!?

- Но, на самом-то деле зимой воды очищаются, холодная вода, все оседает, прозрачность появляется и рыба здесь есть. Рядом с заводом «Соллерс» рыбаки стоят с удочками».

Любопытная нерпа лениво качается на поверхности Золотого Рога. Половину гостинцев, предназначенных для орланов, слопала.

Сегодня в праздничном меню у орланов - селедка под «шубой», «снежной шубой». Жители Владивостока щедро ею делятся с краснокнижной птицей. В центре города, прямо под Золоторожским мостом.

Сегодня к фотосессии гости из столицы Колымы присоединились. Интерес к птицам у Ларисы Зеленской профессионально-научный.

Лариса Зеленская, орнитолог, старший научный сотрудник Института биологических проблем Севера ДВО РАН, Магадан: «Птичка самостоятельная, она сама прокормиться может, просто животные все стараются минимизировать свои проблемы. Если есть еда, то они остаются там, где еда, холод для них - не критический момент. У нас уже снег, есть нечего, и они улетают сюда. И лучшего уже птица не ищет, потому что лучшее - враг хорошего».

Для Ларисы орланы - птицы родные. Колыма - одно из мест их постоянного гнездования, где у них появляется потомство. Но в Магадане они не живут, в этот ответственный период эти величественные птицы от людей подальше улетают. Кстати, не только про орланов Лариса Зеленская может рассказать.

Лариса Зеленская, орнитолог, старший научный сотрудник Института биологических проблем Севера ДВО РАН, Магадан: «У нас есть примета: появились чайки - весна наступила. Вот эта чайка, которая кричит, с темной мантией, вот эта - это тихоокеанская чайка. Так вот, у нас она перелетная в Магадане. Когда море закрывается, она у нас улетает. А если она вернулась - значит весна, бухта Нагаева растаяла. Кроме того, тихоокеанская чайка в нашем городе нагло гнездиться на крышах, таких городов три в мире. В Саппоро, Южно-Курильске. У нас урбанизированные чайки, живущие на голове. Это у нас глобальная проблема. Два килограмма их экскрементов на машине, и говорят, что на черных «Лексусах» облазит лак!»

И тут же, на берегу бухты Золотой Рог небольшой лекторий о привычных владивостокцам чайках. Они ведь разные бывают.

Сергей Тимофеев, фотограф-натуралист: «Наверное, любой фотограф, как и у вас, ощущение - нет картинки, когда снимаешь, а когда дома посмотришь, и ощущение сладостарстия, если хотите. А всегда есть неудовлетворенность, конечно. Вроде все хорошо, но бывает, кажется, что у коллег лучше. Это соревнование с самим собою».

Фотоснимки белоплечих и белохвостых крылатых красавцев каждую зиму заполоняют страницы интернет-изданий и социальных сетей уже не только владивостокской пропиской. Об этом уже во всем мире знают. Любой горожанин может и свой вклад внести в дело бережного отношения к природе и ее обитателям. Во Владивостоке орланы гостят, как правило, до второй декады марта. Но уже в апреле мы вновь про них вспомним на очередном фотофестивале в честь этой гордой птицы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]