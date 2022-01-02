В период праздников в Приморье усилили охрану тигров и леопардов

Государственные инспекторы «Земли леопарда» на новогодних праздниках перешли на усиленный режим охраны в связи с прогнозируемым всплеском браконьерства в выходные дни. Увеличение количества рейдов поможет защитить животных, оперативно реагировать на появление лесных пожаров, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службы нацпарка "Земля леопарда".

Начало января для большинства россиян – пора отдыха, однако эта добрая традиция никогда не затрагивает инспекторов ФГБУ «Земли леопарда». По многолетней статистике в это время в юго-западной части Приморского края фиксируется рост числа случаев браконьерства. Желая разнообразить длинные выходные, некоторые граждане зачастую выбирают незаконный путь, что неизменно лишает их новогоднего настроения после встречи с инспекторами и полицейскими.

Инспекторский состав ФГБУ несет службу во всех частях национального парка «Земля леопарда», заповеднике «Кедровая падь», а также в двух новых для учреждения территориях – Уссурийском и Дальневосточном морском заповедниках. Сотрудники отдела охраны занимаются пресечением нарушений природоохранного законодательства, таких как браконьерская охота и незаконное бесконтрольное проникновение на заповедные территории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]