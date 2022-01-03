Владивостокцев приглашают принять участие городском турнире по хоккею среди любителей

В краевой столице в этом году пройдёт уже ставший традиционным городской турнир по хоккею среди любительских команд. Игры стартуют 15 января, а до 7 января можно подать заявки. Принять участие в турнире приглашаются все желающие в возрасте от 16 лет. Победителей и призёров ждут подарки от городской администрации, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как рассказали в городском управлении физической культуры и спорта, участвовать могут игроки-любители, не принимающие участие в официальных соревнованиях любого статуса в этом или прошлом сезоне. Подробные условия участия – в «Регламенте проведения турнира по хоккею среди любительских команд» (в прикреплении). Согласно регламенту, возраст участников – 18 лет и старше, но допускаются и игроки 16 – 17 лет, имеющие специальный медицинский допуск и заявление от родителей или опекуна.

Администрация Владивостока приглашает всех любителей хоккейных баталий подавать командные заявки на участие по адресу sport_vladivostok@mail.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]