Две девушки примут участие в турнире по дворовому хоккею во Владивостоке
Во Владивостоке продлен прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею. Документы принимаются до 12:00 9 января. Соревнования среди любительских команд в краевой столице пройдут с 11 января по 16 февраля.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-сслужбу администрации Владивостока, для участия в турнире необходимо отправить заявку на электронную почту sport_vladivostok@mail.ru с пометкой «Заявка на турнир по хоккею». На сегодняшний день на участие в турнире уже заявились шесть команд. Это «Реактор», «Снежные львы», «Феникс», «Адмирал Кузнецов», «Труд» и «Ярость». Также известно, что в этом сезоне за команду «Снежные львы» будут выступать две девушки - Елена Шацкая и Наталья Мисюра.
Мандатная комиссия и жеребьевка пройдут 9 января в 17:00 в управлении физической культуры и массового спорта администрации Владивостока (Партизанский проспект, 13а). При прохождении комиссии участникам необходимо будет предоставить заявочный лист команды в двух экземплярах, паспорт и его ксерокопию, а также оригинал и копию страхового полиса от несчастного случая. Хоккеисты, не включенные в заявку, не могут выступать за команду. После прохождения мандатной комиссии изменения и дополнения в заявки не допускаются.
Как рассказали в городском управлении развития физической культуры и массового спорта, к участию в турнире допускаются совершеннолетние хоккеисты (игроки 16-17 лет – только при наличии разрешения родителей или опекуна), не участвующие в официальных соревнованиях любого статуса последние два сезона и не имеющие когда-либо контракты с профессиональными хоккейными клубами или опыт выступления за такие клубы. Вратари допускаются без ограничения по квалификации. Состав команды не может превышать 22 человека, включая тренера и представителя. При этом переход игроков из одной команды в другую запрещен. Каждая команда должна иметь свое название и одинаковый комплект игровых маек.
Отметим, турнир по дворовому хоккею будет проходить на муниципальных открытых хоккейных коробках и крытых ледовых площадках. Конкретные места проведения игр будут утверждены позднее.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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