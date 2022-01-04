Приморский строительный кластер расположится в Большом Камне

На базе промышленного парка «Большой Камень» планируется локализовать широкий спектр строительных производств, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Главные задачи проекта – увеличение темпов развития жилищного строительства в Приморье и снижение стоимости квадратных метров.

Эти вопросы обсудили на выездном совещании под руководством заместителя председателя Правительства Приморского края Михаила Петрова накануне Нового года. В мероприятии приняли участие представители городской администрации, профильных министерств края и региональной Корпорации развития.

Михаил Петров заявил, что в Приморье необходимо развивать производства, которые в полной степени смогут обеспечить региональные строительные объекты необходимыми материалами местного производства.

«Корпорация развития Приморья является оператором промышленного парка “Большой Камень”. И сегодня на его территории можно предоставить инвесторам около 500 гектаров под размещение производств строительных материалов. В 2021 году в присутствии Губернатора Олега Кожемяко уже заключены предварительные договоры со строительными компаниями “ТехноНИКОЛЬ” и “Гиперион”. Наша задача – привлечь максимально большое количество резидентов, которые будут производить строительные материалы. Оператор готов предоставить самые выгодные условия: цены на аренду ниже рыночных, налоговые льготы, а также построить всю необходимую инфраструктуру», – заявил зампред.

По словам генерального директора Корпорации развития Приморского края Ольги Сун-жаю, для качественного развития строительной сферы в регионе можно использовать комплексный подход и создать строительный кластер.

«Мы должны учитывать тот факт, что ценообразование во многом зависит от стоимости строительных материалов и логистических условий их доставки. Большую часть материалов приходится заказывать в регионах центральной России, из-за чего происходит существенное их удорожание. Необходимо сформировать запрос всех участников строительного рынка, которые рассматривают Приморье как перспективный регион для строительства», – обозначила она.

Глава регионального министерства строительства Виталий Блоцкий согласился, что в начале 2022 года в дальневосточной столице необходимо организовать большую встречу с участниками рынка строительства и соответствующими научными организациями, например, научно-исследовательскими и образовательными центрами, поддерживающими отрасль строительства. Грамотное развитие строительного кластера, по его словам, может дать возможность в 2026 году выйти на заявленный показатель «1 квадратный метр на человека» и строить под 2 миллиона квадратных метров жилья.

Во время пленарной сессии шестого Восточного экономического форума Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил дефицит строительных материалов как острую специфическую проблему Дальнего Востока. При этом глава государства поручил кратно увеличить производство строительных материалов в регионе, отметив, что дефицит материалов прямо влияет на темпы реализации и стоимость проектов не только в сфере инфраструктуры, но и на жилищном рынке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]