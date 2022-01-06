В Приморье сотрудники полиции исполнили новогоднее желание пятилетнего мальчика

Сотрудники пресс-службы приморской полиции провели краевой конкурс «Письмо Деду Морозу», предложив юным приморцам рассказать о добрых делах, которые они совершили в уходящем году, и о своих заветных желаниях. Среди откликнувшихся приморцев были не только дети, но и взрослые. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по ЗАТО г. Фокино, бабушка пятилетнего Максима Артемова из ЗАТО Фокино написала письмо Деду Морозу, в котором рассказала, что ее внук мечтает прокатиться в настоящем патрульном автомобиле Госавтоинспекции и в будущем стать полицейским.

В канун Нового года желание юного приморца исполнили сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Фокино. На служебном автомобиле они отправились домой к Максиму, чтобы поздравить его с наступающим праздником.

В автомашине мальчика ждал полицейский Дед Мороз. Вместе они направились на персональную экскурсию в отделение полиции.

Ребенку рассказали о службе в органах внутренних дел, о работе различных служб и подразделений, невыдуманные истории о буднях полицейских. Также ему продемонстрировали защитную экипировку и спецсредства, которые используются в ходе несения службы.

В завершении встречи Максиму адресовали много теплых слов, вручили подарок, пожелали крепкого здоровья, счастья, успехов и реализации его мечты стать сотрудником полиции.

Максим Артемов поблагодарил взрослых за исполнение заветной мечты. Полицейские в свою очередь были рады тому, что смогли сделать малыша счастливее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]