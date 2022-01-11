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Неподобающий поступок водителя грузовика в Приморье вызвал бурю негодования у пользователей Сети

Неподобающий поступок водителя грузовика в Приморье вызвал бурю негодования у пользователей Сети

Источник фото: pdd_kontrol25

Водитель грузовика не доехал до полигона твердых бытовых отходов на улице Холмистой во Владивостоке и скинул мешки с мусором на дорогу,  - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на pdd_kontrol25. 

По данным Инстагарм-паблика водителю самосвала не удастся уйти от ответственности, так как нарушение попало на видео.

"10.01.2022. Самосвал Т611ОВ25 не остался незамеченным. Продолжение следует...", - сообщает pdd_kontrol25. 

Отметим, что выброс грузового мусора в неположенном месте, согласно российскому законодательству, карается штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

Поступок водителя вызвал бурю негодования у подписчиков паблика. Некоторые считают, что для борьбы с подобными нарушителями необходим новый закон.

"Побольше бы так палились. Глядишь, меньше было бы прецедентов",

"Вот гаденыш гадкий",
 
"Ещё много таких уродов",

"Сэкономил на въезд на полигон",
 
"Нужен закон, по которому привезший и вываливший кучу мусора лишался бы грузовика в качестве штрафа", - комментируют подписчики паблика.

Источник видео - pdd_kontrol25

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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