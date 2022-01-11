В Приморье озвучили даты сдачи ЕГЭ в 2022 году

В министерстве образования Приморского края озвучили даты проведения ЕГЭ в текущем году. Выпускники будут сдавать экзамены с 21 марта по 2 июля, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует 21 марта и продлится до 18 апреля, а основной период вместе с резервными днями будет проходить с 26 мая по 2 июля.

ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться традиционно в 10.00 по местному времени.

«В первые дни основного периода сдачи ЕГЭ выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, русский язык, математику профильного и базового уровней», – уточнила заместитель министра образования Приморского края Марина Шкуратская.

В начале осени предусмотрен дополнительный период сдачи ЕГЭ. Так, 5 сентября состоится экзамен по математике базового уровня, 8 сентября – по русскому языку.

Напомним, ранее приморские школьники написали итоговое сочинение. Процедура является обязательной для выпускников всех общеобразовательных учреждений. Ее результатом является «зачет» или «незачет». Если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность его пересдать. Зачет является допуском к сдаче ЕГЭ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]