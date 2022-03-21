В Приморье начался досрочный период сдачи ЕГЭ

Досрочный период сдачи ЕГЭ проходит с 21 марта по 18 апреля в Приморье. Свои знания в это время будет защищать 71 выпускник, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как уточнили в министерстве образования Приморского края, в этом году сдача экзамена традиционно будет проходить в три этапа: помимо досрочного планируются также основной период – он продлится с 26 мая по 2 июля, и дополнительный – с 5 по 20 сентября.

Всего экзамен будут сдавать 10 297 человек, большая часть из них – 9 416 человек – выпускники текущего года.

Самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ является русский язык – его выбрали 9 270 человек. На втором месте – математика базового уровня, ее будут сдавать 4 940 выпускников. Попробовать свои силы в профильной математике решили 4 294 участника. 993 человека защитят знания по химии. Почти половина экзаменуемых – 4 253 выпускника – сдадут обществознание. Английский язык выбрали 2 567 участников ЕГЭ, физику – 1 825, историю – 1 637, биологию – 1 605. На ЕГЭ по информатике записались 1 382 человека. Литературу и географию для сдачи выбрали наименьшее количество участников – 649 и 260 соответственно.

«Государственная итоговая аттестация по всем учебным предметам начинается с 10.00», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в Приморье продолжается аккредитации СМИ, желающих освещать проведение ЕГЭ. Заявки можно направлять консультанту отдела общего образования министерства образования Приморья Юлии Викторовне Горностаевой: gornostaeva_yv@primorsky.ru. Телефон: 8 (423) 240-21-38. Адрес: Владивосток, улица Алеутская, 45а.

В крае работает «горячая линия» по вопросам единого государственного экзамена. Звонки принимаются в будни с 9.00 до 18.00 по телефону: 8 (423) 40-09-54.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]