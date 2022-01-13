Почти 920 тысяч приморцев сделали прививки от COVID-19

К 13 января первую прививку от коронавируса, в том числе вакциной «Спутник Лайт», сделали 919 030 жителей Приморского края. Медики напоминают, что вакцинация остается единственным надежным и безопасным методом защиты от COVID-19, что особенно актуально с учетом прогнозируемой новой «волны» эпидемии.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, эксперты прогнозируют подъем заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма в России к концу января.

«Я думаю, что к концу января, в феврале это будет очень серьезный уровень, потому что этот штамм уже проник в страну», – сказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.

В Приморье, по данным территориального управления Роспотребнадзора, омикрон-штамм не выявлен. Однако регион готовится к новому росту заболеваемости.

По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, сейчас подавляющее большинство пациентов в стационарах – это непривитые. Врачи призывают пройти вакцинацию и ревакцинацию тем, у кого прошло полгода после первой иммунизации. Специалисты полагают, что омикрон-штамм может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее других и содержит множество мутаций. При этом российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективно работает против омикрон-штамма коронавируса.

В Приморье на 13 января на лечении в стационарах края остаются около 2 тысяч человек. За последние сутки выявлен 251 новый случай COVID-19.

«Готовим план развертывания дополнительного коечного фонда на случай ухудшения эпидситуации в регионе», – прокомментировали в региональном минздраве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]