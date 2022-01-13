Приморье попало в первые строчки рейтинга туристической привлекательности регионов России

Журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» провели седьмое ежегодное исследование, посвященное развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. Приморский край занял шестую строчку списка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Составители рейтинга собрали, изучили и проанализировали статистические данные, публикации в СМИ, взяли комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах.

Первые строчки рейтинга заняли Краснодарский край, Московская область, Москва, Республика Крым, Санкт-Петербург и Приморский край, который улучшил свою позицию в рейтинге на одну ступень с прошлого года.

«Российские власти, отвечающие за развитие туризма, а также представители туристической отрасли единодушны: 2021 год оказался успешнее предыдущего, по их же оценкам, “катастрофического” для отрасли. По официальным данным, а также по мнению экспертов, вырос туристический поток, увеличилась заполняемость гостиниц. И хотя в течение года властями вводились различные ограничения, связанные с пандемией, в целом регионы прошли этот год неплохо», – отметили составители рейтинга, подернув, что из-за пандемии и закрытых границ спрос на пляжные направления был очень высок.

Наиболее заметной для граждан и турбизнеса его составляющей стал туристический кэшбэк – возврат 20% от стоимости тура по России. По официальным данным, за весь период действия этой программой воспользовались более 1,6 миллиона россиян, на карты им вернулось 6,7 миллиарда рублей.

Еще одной значимой мерой поддержки стал детский кэшбэк – возврат до 50% стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей) в детский лагерь в летние смены 2021 года. По данным Ростуризма, более 400 тысяч детей смогли воспользоваться этой программой, а их родители сэкономили 4 миллиарда рублей.

Программа туристического кэшбэка продолжится и в 2022 году. Следующий этап объявлен с 18 января по 12 апреля 2022 года. В конце года профильная комиссия Государственного Совета РФ, которую возглавляет Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, направила в Правительство РФ предложение увеличить максимальную сумму выплаты по программе туристического кэшбэка до 40 тысяч рублей для жителей дальневосточных регионов.

Кроме того, комиссия подготовила целый ряд предложений для внесения в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который масштабно стартует в стране в текущем году.

После очень тяжелого 2020 года туристические власти Приморского края отчитались об определенных успехах в 2021 году. По словам руководителя краевого агентства по туризму Владимира Щура, туристский поток в регион составил около 2,3 миллиона человек, в том числе 5,9 тысячи человек – иностранных туристов, что в 2,5 раза больше туристического потока 2020 года. В связи с тем, что до 1 января 2022 года все гостиницы должны были пройти классификацию и получить заслуженные «звезды», власти решили поддержать предпринимателей и оплачивали процедуру по классификации средств размещения в размере 100% стоимости, но не более 50 тысяч рублей. Таким образом, была оказана помощь более 50 субъектам гостиничной деятельности.

Хорошей новостью стало открытие в мае 2021 года 4-звездочного гостиничного комплекса Novotel Vladivostoк – первого в Приморье отеля под управлением европейского гостиничного бренда AccorHotels. Одной из перспективных точек роста туризма в крае является курорт «Приморье», включающий гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal и игорно-развлекательный комплекс «Шамбала» возле озера Черепашье. По данным краевого ведомства, в 2021 году казино посетили более 200 тысяч человек (в 2019 году – 246 тысяч), более 365 миллионов рублей поступило в бюджет за 9 месяцев в виде налогов от игорной деятельности.

«Приморский край каждый год подтверждает свою сильную позицию в туристической отрасли. По итогам 2021 года мы поднялись на одну ступень выше, чем в 2020 году, обогнав Алтайский край. В прошедшем году мы видели увеличение показателей по притоку туристов. В летний туристический сезон все базы отдыха были заполнены, а отели не имели проблем с заселением. Еще один хороший показатель для нас – это продление туристического сезона. Благодаря мероприятиям, которые получилось провести при условии ковидных ограничений, туристы приезжают в Приморье и осенью, и на зимние праздники. Край активно поддерживает федеральные программы стимулирования туризма, в том числе разрабатывает и внедряет свои», – прокомментировал руководитель регионального агентства по туризму Владимир Щур.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]