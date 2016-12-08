Приморский край вошел в десятку привлекательных регионов для туристов





Приморье вошло в топ-10 регионов России, привлекательных для российских и иностранных туристов в Национальном туристическом рейтинге 2019 года, — передают «Вести: Приморье».

Как сообщает Интерфакс-туризм, Москва вновь стала самым привлекательным регионом РФ. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург и Московская область.

Пятое ежегодное исследование самых привлекательных и перспективных регионов для туристов в РФ провели Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" и журнал "Отдых в России".

В 2019 году рейтинг вновь возглавила Москва (114,7 баллов), которую посетили 20,9 млн туристов. Столица России стала одновременно столицей культурно-познавательного, делового и событийного туризма. Санкт-Петербург поднялся в рейтинге с четвертого на второе место, в том числе, благодаря проведению Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) и введению электронных виз для граждан 53 стран. Третье место заняла Московская область (111,4 балла).

В топ-5 вошли также Краснодарский край (110,2) и Крым (103,6). В десятке лучших, на 7 месте, оказался Приморский край, набрав 101, 8 баллов.

При составлении рейтинга учитывался ряд критериев. Среди них – уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры (число гостиниц в регионе), значимость туристической отрасли для экономики региона (доля жителей, занятых в сфере гостеприимства, число турфирм), доходность в сфере туризма (выручка отелей, общепита).

Регионы также оценивались по таким критериям, как популярность у туристов, приезжающих на несколько дней (количество туристов в гостиницах, число ночевок), востребованность у иностранцев, туристская уникальность (количество объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО), криминогенная обстановка.

Также во внимание принималось число поисковых запросов об отдыхе в регионе в интернете и количество публикаций и сообщений в СМИ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]