Безработные приморцы смогут получить дополнительную выплату в 16 000 рублей

С начала 2022 года в рамках социального контракта увеличился размер социальных выплат по двум направлениям. Это связано с повышением суммы прожиточного минимума. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут преодолеть ее с помощью государства, сообщает «Вести: Приморье».

Так, по направлению «поиск работы» гражданин может получить 16 413 рублей. Выплата будет начисляться ежемесячно, сроком не более четырех месяцев. При прохождении профессионального обучения, безработным гражданам в течение трех месяцев будет начисляться 8 206 рублей.

Второе направление, где увеличена сумма социальных выплат – «осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации». К таким мероприятиям относится оказание государственной помощи в целях удовлетворения текущих потребностей, таких как приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования. Сумма материальной помощи составляет 16 413 рублей. Получать поддержку по данному направлению граждане смогут не более шести месяцев.

Отметим, задать вопросы и узнать подробную информацию по вопросу оказания государственной социальной помощи можно по телефону 8800302 2145. По вопросам заключения социального контракта гражданам, следует обращаться в КГКУ «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]