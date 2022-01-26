Три новых центра общественного здоровья откроют в Приморье

Три центра общественного здоровья организуют на базе медицинских учреждений Приморья в этом году. В 2021-м уже были открыты региональный центр и три первичных. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Демография», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации министерства здравоохранения Приморья, в этом году планируется организовать первичные центры общественного здоровья на базе Спасской, Артемовской и Арсеньевской городских больниц. Приоритетными направлениями их работы станут пропаганда здорового образа жизни и профилактика социально значимых заболеваний населения.

«Основные функции центров – осуществление координации и методического сопровождения мероприятий по укреплению общественного здоровья, включая профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения на муниципальном уровне. В таких центрах будут работать координаторы-специалисты по охране здоровья», – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что в прошлом году был организован Региональный центр общественного здоровья на базе Владивостокской поликлиники №3 по улице Сахалинская, 1а, а также первичные центры при Уссурийской, Находкинской и Лесозаводской городских больницах.

«Проект “Укрепление общественного здоровья” нацпроекта “Демография” предполагает формирование системы по информированию и мотивированию людей к здоровому образу жизни. Особенность предлагаемых программ заключается в том, что они разработаны совместно с ведущими специалистами страны в области питания, физической активности и психологами таким образом, чтобы информация, подаваемая человеку, не вызывала отторжения», – говорят эксперты минздрава Приморья.

Обязательной частью проекта является внедрение программ по укреплению общественного здоровья, включая здоровье питание, физическую активность и отказ от вредных привычек, во всех муниципальных образованиях Приморского края. Отметим, что с прошлого года в ряде районов Приморья реализуется также программа «Здоровый муниципалитет» и эта практика региона была высоко оценена на федеральном уровне.

Другая составляющая часть проекта – корпоративные программы по укреплению здоровья, которые разрабатываются и внедряются в крупных государственных и частных компаниях. Чтобы пропаганда ЗОЖ была не банальной, а интересной и захватывающей, к проекту на конкурсной основе привлекаются социально ориентированные некоммерческие организации, которые могут ярко и доходчиво, на языке, понятном молодому поколению, рассказать о современных трендах здорово образа жизни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]