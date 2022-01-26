Обязательное чипирование в Приморье: во сколько оно обойдется

Губернатор Приморского края попросил парламентариев региона скорректировать законопроект о бездомных животных. В качестве одной из мер Олег Кожемяко предлагает введение в крае обязательного чипирования домашних животных. Тем более, что такая практика работает во всем цивилизованном мире, сообщает «Вести: Приморье».

Доцент Института животноводства и ветеринарной медицины ПГСХА Наталью Ким прокомментировала «Вестям: Приморье» данные инициативы.

По мнению эксперта, «некоторые изменения в действующее законодательство нужны. Важно объединить усилия различных служб, организаций, самих владельцев собак, привлекать волонтеров. Только комплексная работа позволит решить проблему и остановит размножение бездомных животных, в частности, собак, которые постоянно объединяются в небольшие стаи и могут представлять угрозу для населения».

Также доцент института животноводства и ветеринарной медицины Наталья Ким, считает, что чипирование животных сделает их содержание более цивилизованным.

«Чип представляет собой электронный носитель, который несет информацию о животном: пол, возраст, другие характеристики. Это упростит решение ситуаций, когда животные сбегают, например. Ведь большое количество собак во время прогулок убегают от хозяев и те потом их ищут. При наличии чипа поиски животных будут проходить быстрее. Кроме того, это позволит привлекать к ответственности нерадивых хозяев, которые жесткого обращаются с животными, например, пытаются от него избавиться. Сам чип очень маленький, с размером в крупинку. Вводится подкожно и не представляет никаких проблем животному, не доставляет дискомфорт. Это гуманно. Средняя цена на чипирование в Приморье около 1000 рублей», - отмечает доцент.

При этом по мнению ученого, не все смогут позволить себе прочипировать животных. Например, пенсионеры. «Возможно, некоторые хозяева решат, что им проще избавиться от животного, выкинув его на улицу. То есть благая идея обязательного чипирования может повлечь за собой и негативную сторону - увеличение количества бродячих животных на улицах края. Поэтому в случае появление этой нормы закона, важно продумать механизм социальной поддержки для малообеспеченной категории граждан», - считает эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]