26 стран подтвердили участие в международных спортивных играх «Дети Азии» в Приморье

Подготовка к проведению VII Международных спортивных состязаний «Дети Азии» идет полным ходом во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, выездное совещание рабочей группы оргкомитета игр провела в Дальневосточном федеральном университете заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Ключевыми темами встречи стали вопросы расселения и организации питания участников игр. Около 1700 человек планируется разместить в кампусе ДВФУ. Это волонтеры, судьи, тренеры и технический персонал.

«Несомненно, Международные спортивные игры “Дети Азии” должны пройти на высоком организационном уровне. От нашей совместной работы зависит не только репутация ДВФУ, но и всего региона в целом», – отметил проректор по управлению кампусом вуза Максим Ведяшкин.

Также оргкомитет обсудил готовность спортивных объектов, так как часть соревнований проведут на базе университета. Например, турниры по боксу, художественной гимнастике, стрельбе из лука и пляжному волейболу.

«У нас еще идет заявочная кампания, которая продлится до 1 марта. Пока сложно определить финальное количество команд, их составы и какие виды спорта команды выберут. На сегодняшний день их 26. Однако мы готовим необходимую инфраструктуру исходя из максимального состава участников игр», – подчеркнула Елена Бронникова.

Отметим, VII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа по поручению Президента России Владимира Путина. На центральной площади Владивостока в честь предстоящего масштабного мероприятия в ноябре прошлого года были запущены символические часы, отсчитывающие время до начала игр.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]