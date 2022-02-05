В Приморье начали подъем краболова «акванавт»
В порту Зарубино начались работы по приданию положительной плавучести потерпевшему аварию судну «Акванавт", сообщает корреспондент "Вести: Приморье", который находится на месте.
К выполнению работ судовладельцем привлечены специалисты Приморского филиала ФГБУ Морспасслужба.
В ходе операции судно планируется приподнять плавкраном, провести откачивание воды из помещений и трюмов. Очистка вод в участке, ограниченном бонами, продолжается.
Напомним, она ведется непрерывно со 2 февраля. Мероприятия по очистке ведутся Морспасслужбой и судовладельцем во взаимодействии с Росприроднадзором.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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