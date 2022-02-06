В Приморье продолжается подъем краболова «Акванавт»

В Зарубинской базе флота продолжаются работы с краболовом «Акванавт». С места события — репортаж Сергея Землянского.

Работы по обеспечению мер экологической безопасности компания «Примкраб» начала в тот же день, когда произошла авария. В первую очередь место аварии ограничили двумя линиями боновых заграждений. Это позволило не допустить утечки топлива в море. Водолазы обследовали корпус краболова — внешних повреждений не обнаружили, провели герметизацию топливных танков.

Александр Сапожников, генеральный директор ООО «Примкраб»: «Мы совместно с приморским подразделением Росприроднадзора ведем работу. Мы арендовали все необходимые машины. Работы будут вестись до тех пор, пока мы не добьёмся необходимого результата по чистоте воды в данном районе»

Оперативно начинается подготовка к подъёму судна. Примкраб арендует мощнейший, плавучий морской кран — стотонник Черноморец — 10, он становится на базе флота.

Иван Агаревский, директор приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота»: «В операции задействованы силы приморского филиала морской спасательной службы , водолазы в количестве четырёх человек, руководители работ, спасатели 16 человек, катер-бонопостановщик «Капитан Барабаш»

Александр Сапожников, генеральный директор ООО «Примкраб»: «Люди готовы, наши специалисты, специалисты Примкраба присутствуют на всех этапах , оценивают ситуацию, следят за работой».

В терминах специалистов такие работы по подъёму затонувшего 2 февраля краболова Акванавт называются придание устойчивости судну, потерпевшему аварию. В первый день проведения таких работ они серьёзно осложнялись тем, что в Зарубино дул очень сильный ветер и постоянно надо было убирать лёд, который накрывал затонувшее судно.

На улице — минус 17, в море — минус один. Водолазы выполняют спуск за спуском: под корпус судна заводят стропы. Акванавт нужно поднять постепенно и по мере подъема откачивать насосами воду из помещений и трюмов. Вся операция может занять несколько суток.

Судно вышло в рейс технически исправным. Летом оно прошло полный ремонт. Видимых причин аварии не было. Требования к безопасности мореплавания и соблюдению всех правил на всех судах компании жесткие.

Александр Бузин, электромеханик РС «Баргузин»: «Здесь вообще очень строго на самом деле, регулярные проверки, отыгрываются тревоги постоянно».

Спекуляции и домыслы о трагедии, когда погиб один член экипажа Акванавта, в первые дни после аварии обсуждали соцсети. Идём уточнять ситуацию к другому экипажу компании, чтобы узнать обстоятельства из первых уст.

Павел Носарев, квалифицированный матрос РС «Баргузин» : «Задержки с выплатой зарплаты не было ни разу, всё всегда платилось вовремя».

Александр Бузин, электромеханик РС «Баргузин» : «Я проблем вообще никаких не вижу в этом, платят регулярно вовремя, достаточно хорошо»

Уже в день ЧП компания гарантировала помощь и поддержку семье погибшего на Акванавте старшего механика. Кроме материальной помощи, предусмотрены выплаты по договору страхования.

Работы идут и когда на улице темнеет. Объём — очень большой и останавливаться нельзя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]