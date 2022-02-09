Аварийный тоннель загрузит Уссурийск гигантскими пробками

В Уссурийске ограничат движение по одной из самых ожилвенных улиц города, где проходит железнодорожный тоннель. Железнодорожному мосту на стыке улиц Чичерина и Раковская давно требуется капитальный ремонт. Уже не раз фиксировались случаи, когда камни и булыжник падали сверху на автомобили, ообщает "Вести: Прморье".

Мостовое железнодорожное сооружение на пересечении улиц Чичерина и Раковской является частью межрегиональной транспортной инфраструктуры. Объект был введен в эксплуатацию более 100 лет назад, в 1913 году. С каждым годом увеличивается количество проходящего грузового и пассажирского транспорта по Транссибирской магистрали, нагрузка на сооружение многократно превышает показатели прошлых лет. Кроме того, происходит естественный износ конструкции моста.

Сегодня мост исчерпал свой ресурс грузоподъемности. Разрушается арматурный каркас, бетонный массив. Усугубляют ситуацию групногабаритные машины, которые периодически ударяют по пролетным строениям или даже застревают в туннеле, не рассчитав свою высоту и ширину.



Если не принять меры сейчас, то движение железнодорожного и автомобильного транспорта на данном участке станет опасным и может случиться обрушение путепровода.



Для того, чтобы не допустить столь серьезных последствий, Хабаровская дистанция инженерных сооружений планирует капитально отремонтировать мостовую конструкцию. Это небыстрый процесс: необходимо тщательно обследовать фундамент моста и опорных конструкций, разработать проектно-сметную документацию, соблюсти все необходимые процедуры по подбору подрядной организации. Поэтому приступить к ремонту специалисты смогут не ранее 2023 года, а пока из соображений безопасности принято решение частично ограничить участок для проезда автотранспорта.

Здесь организуют реверсивное движение по одной полосе автомобильной дороги. Оно будет регулироваться светофором. Также разместят знаки «Ограничение высоты 2,8 метра». Предварительное установочное время работы светофора - по одной минуте в каждую сторону. Пешеходная дорожка по-прежнему открыта, организация движения экстренных служб будет согласовываться дополнительно.

Жители опасаются, что подобная схема движения, которая будет действовать больше года, приведет к огромным пробкам и на без того перегруженном участке. Отметим, что тоннель на Чичерина соединяет две крупные части города Центр и Железножороэную слободку.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]