«В 2 раза больше»: Сумма в квитанции поразила приморцев
Житель города Арсеньева обратился с вопросом к горожанам, что происходит, почему в квитанции за тепло в январе сумма увеличилась в два раза, сообщают «Вести:Приморье».
Отмечается, что об этом говорят горожане, проживающие на улице Жуковского. Они утверждают, что с ситуацией столкнулись все жильцы дома указанного адреса.
В паблике arstv_ars многие уточнили, что этот вопрос уже задавали. Оказалось, приморцам действительно пришлось за январь оплатить намного больше.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, «Просто холодно»: Сумасшедшие суммы в квитанциях за январь пояснили в «тепловых сетях».
В компании «Приморские тепловые сети» разъяснили суммы начислений гражданам за оказанную услугу отопления в январе. Энергетики отмечают, что увеличение стоимости данной коммунальной услуги обусловлено, в первую очередь, низкой температурой на улице и, как следствие, повышенным теплопотреблением.
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