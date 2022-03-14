Настоящий бум на обувь и куртки из Финляндии во Владивостоке! На выставку-продажу демисезонных и зимних моделей приглашают всех, кто предпочитает комфорт и высокое качество. Новая коллекция обуви и верхней одежды ждет приморцев в Торговом центре «БУМ».

Видеорепортаж Елены Штылиной.

Легкая, комфортная и прочная! Финская обувь более полувека славится качеством и пользуется большим спросом. Сапоги и ботинки устойчивы на скользком асфальте, не промокают в дождь и слякоть. Полусапожки и туфли удобны даже для проблемных ног и выглядят при этом стильно!

Наталья Иванова, покупатель: «Вот, пришла и купила! Очень приятные молодые люди, хорошо обслуживают. И обувь качественная! Самое главное, что она на широкую ногу. Для меня - это удобно!».

Натуральная телячья кожа обеспечит воздухообмен. Качественной подошве не страшны температурные перепады. Здесь же - коллекция мужских и женских кожаных курток для зимы и весны. Вся верхняя одежда мягкая на ощупь, обладает характерным блеском и приятно удивляет ценами!

Александр Вечкелев, продавец-консультант: «В Торговом центре «БУМ» будет проходить распродажа кожаных курток, плащей и обуви финского производства со скидками 50-70%. Размерный ряд одежды от 46 до 74 размера. Обувь представлена фабричного производства. Модели есть для проблемных ног — на широкую ногу, на широкую косточку от 37 до 49 размера».

Приобрести финскую одежду и обувь на все случаи жизни можно по адресу Русская, 74-А до 20 марта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]